8 марта температура в Москве может достигнуть 10 градусов тепла

В Москве обновлен температурный рекорд для 6 марта. Термометры показали более 7 градусов тепла, что стало самым высоким значением за последние 30 лет. По прогнозам синоптиков, следующий рекорд погода может побить уже 8 марта, когда температура поднимется до 10 градусов.

В пятницу, 7 марта, погода останется дождливой и ветреной, с порывами ветра до 7 метров в секунду. Однако температура продолжит расти и достигнет 9 градусов благодаря теплым воздушным массам, поступающим со стороны Атлантики.

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