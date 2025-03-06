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06 марта, 08:45

Общество

Блогеры начали активно продвигать идею дробного сна

Блогеры начали активно продвигать идею дробного сна

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В Сети блогеры начали активно продвигать идею дробного сна. По их мнению, это может повысить продуктивность. В своих рекомендациях блогеры придерживаются теории о четырех режимах. В одном из них они предлагают сократить ночной сон до 5 часов, а оставшиеся два добрать днем.

Есть также более радикальные варианты, например, спать по полчаса 4 раза в сутки через равные промежутки времени или по 20 минут, но 6 раз в день. Такой подход к отдыху, по мнению врачей, может вызвать проблемы со здоровьем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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