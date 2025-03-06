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06 марта, 07:30

Общество

В России могут ужесточить требования к детским игрушкам

В России могут ужесточить требования к детским игрушкам

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В России предложили ужесточить контроль детских игрушек. Если инициативу примут, то конструкторы и куклы необходимо будет сертифицировать, указывать на их упаковке возрастную категорию, а также проводить психиатрическую экспертизу. Все это обяжут делать производителей.

Законопроект распространяется на все виды игрушек, которые продаются не только в обычных магазинах, но и на маркетплейсах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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