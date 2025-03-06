В России могут ужесточить требования к детским игрушкам

В России предложили ужесточить контроль детских игрушек. Если инициативу примут, то конструкторы и куклы необходимо будет сертифицировать, указывать на их упаковке возрастную категорию, а также проводить психиатрическую экспертизу. Все это обяжут делать производителей.

Законопроект распространяется на все виды игрушек, которые продаются не только в обычных магазинах, но и на маркетплейсах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.