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06 марта, 23:45

Общество

Москвичей предупредили о рисках покупки продуктов у непроверенных продавцов в Сети

Москвичей предупредили о рисках покупки продуктов у непроверенных продавцов в Сети

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Москвичи регулярно покупают продукты питания в интернете, одни делают это на маркетплейсах, другие обращаются к частным продавцам по объявлениям. Как правило, у последних нет никаких документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

По закону у продавцов должны быть сертификаты качества, а также ветеринарная справка, подтверждающая безопасность продуктов животного происхождения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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