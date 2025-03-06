06 марта, 23:45Общество
Москвичей предупредили о рисках покупки продуктов у непроверенных продавцов в Сети
Москвичи регулярно покупают продукты питания в интернете, одни делают это на маркетплейсах, другие обращаются к частным продавцам по объявлениям. Как правило, у последних нет никаких документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
По закону у продавцов должны быть сертификаты качества, а также ветеринарная справка, подтверждающая безопасность продуктов животного происхождения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.