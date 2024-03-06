Москвичам показали кадры церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

В эти минуты проходит торжественная церемония закрытия фестиваля. На кадрах видно, что огромный зал на 12 тысяч мест полон.

Праздник проходит во Дворце спорта с грандиозным световым шоу и применением цифровых технологий. Главная тема церемонии – исполнение мечты. На большом экране показывают ролики про участников фестиваля из разных стран. Всего в Сириус приехали гости из 190 государств. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.