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06 марта, 21:45

Общество

Москвичам показали кадры церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Москвичам показали кадры церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

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В эти минуты проходит торжественная церемония закрытия фестиваля. На кадрах видно, что огромный зал на 12 тысяч мест полон.

Праздник проходит во Дворце спорта с грандиозным световым шоу и применением цифровых технологий. Главная тема церемонии – исполнение мечты. На большом экране показывают ролики про участников фестиваля из разных стран. Всего в Сириус приехали гости из 190 государств. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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