Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 8 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до 13:00 8 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.

США отказали в выдаче виз ряду делегатов России на сессию по информационным технологиям в ООН. Об этом рассказала представитель РФ Ирина Тяжлова.

Покушение на основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева стало еще одним примером террористических методов Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.