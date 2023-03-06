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Новости

06 марта, 20:00

Политика

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 8 марта

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 8 марта

Охрана предотвратила драку из-за цветов на Рижском рынке

Новости часа: вузы в новых регионах переведут образовательные программы на стандарты РФ

Сотрудники полиции поздравили пассажирок метро с предстоящим праздником

Конфликт из-за торговли букетами произошел на Рижском рынке

Оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве

Синоптики спрогнозировали отрицательные температуры в Москве на этой неделе

Новости часа: Депздрав Москвы сообщил, где можно сделать прививку от COVID-19 без записи

Новости часа: оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве

В Минздраве заявили, что новые партии "Спутника V" направили в Москву и другие регионы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до 13:00 8 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.

США отказали в выдаче виз ряду делегатов России на сессию по информационным технологиям в ООН. Об этом рассказала представитель РФ Ирина Тяжлова.

Покушение на основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева стало еще одним примером террористических методов Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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