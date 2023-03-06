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Общество

Партии "Спутника V" направили в Москву и субъекты РФ после сообщений о нехватке вакцин

Партии "Спутника V" направили в Москву и субъекты РФ после сообщений о нехватке вакцин

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Партии "Спутника V" направили в столицу и регионы после сообщений о нехватке вакцины

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Партии "Спутника V" направили в Москву и регионы после сообщений о нехватке вакцин

В Минздраве РФ заявили, что партии вакцины от коронавируса "Спутник V" направлены в Москву и другие регионы.

Ранее в столице отмечали, что закончился первый компонент "Спутника V". Также недоступны препараты "Ковивак", "Эпивак" и "Спутник Лайт", последний применяется для ревакцинации.

Активно ли прививаются москвичи в данный момент? И прошел ли пик зимней заболеваемости? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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