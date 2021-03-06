В Москве подтвердили 1 820 новых случаев коронавируса

В Москве за последние сутки подтвердили 1 820 новых случаев коронавируса. Выздоровели за это время 1 922 человека.

Всего в России за последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 11 022 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

