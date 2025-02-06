Москвичам рассказали о выплатах для контрактников

Жителям столицы, заключившим контракт с Минобороны, обещают более 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от правительства Москвы – 1,9 миллиона рублей, а также денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц и дополнительные 50 тысяч.

Кроме того, Москва продолжает поддерживать приграничные районы, организовав 14 штабов по сбору гуманитарной помощи. Москвичи активно приносят продукты, одежду и товары первой необходимости.

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