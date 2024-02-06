Новости часа: до четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве 7 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду, 7 февраля. О погодных условиях предупредили в Гидрометцентре.

Москва предоставила почти 28 гектаров для возведения многофункциональных центров. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москвичи могут выбрать экскурсии для нового выпуска аудиогида "Парки в деталях". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.