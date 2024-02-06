Синоптики объявили штормовое предупреждение в Московском регионе

Штормовое предупреждение в связи со снегопадом и порывами ветра до 17 метров в секунду объявили в Московском регионе. Автомобилистов призывают снизить скорость движения или по возможности пересесть на общественный транспорт.

По данным Гидрометцентра России, в столице в среду, 7 февраля, может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Подробнее о том, как город справляется с непогодой, – в эфире телеканала Москва 24.