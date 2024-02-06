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06 февраля, 18:15

Общество

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Московском регионе

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Московском регионе

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Штормовое предупреждение в связи со снегопадом и порывами ветра до 17 метров в секунду объявили в Московском регионе. Автомобилистов призывают снизить скорость движения или по возможности пересесть на общественный транспорт.

По данным Гидрометцентра России, в столице в среду, 7 февраля, может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Подробнее о том, как город справляется с непогодой, – в эфире телеканала Москва 24.

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