Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений

Избиратели, которые впервые проголосуют онлайн на выборах президента в Москве, получат гарантированные призы. Всего подготовили более 3,5 миллиона подарков. Победители смогут получить одну, три и пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской.

Москвичи от 18 до 26 лет получат по 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции. А представители старшего поколения смогут получить скидку в тысячу баллов на покупку в аптеках-партнерах.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.