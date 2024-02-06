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06 февраля, 16:45

Общество

Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений

Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений

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"Атмосфера": -6 градусов ожидается в столице вечером 6 февраля

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Избиратели, которые впервые проголосуют онлайн на выборах президента в Москве, получат гарантированные призы. Всего подготовили более 3,5 миллиона подарков. Победители смогут получить одну, три и пять тысяч призовых баллов или умную колонку с полугодовой подпиской.

Москвичи от 18 до 26 лет получат по 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции. А представители старшего поколения смогут получить скидку в тысячу баллов на покупку в аптеках-партнерах.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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