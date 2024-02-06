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06 февраля, 12:30

Общество

Телеканал Москва 24 разыграет призы в честь китайского Нового года

Телеканал Москва 24 разыграет призы в честь китайского Нового года

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С 9 февраля в Москве начнется фестиваль в честь Китайского Нового года. Телеканал Москва 24 приготовил для зрителей подарки: худи, эксклюзивную карту "Тройка" с пандой Катюшей, а еще сертификат в ресторан.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать под конкурсным постом кнопку "Участвую". Победителя выберут случайным образом 12 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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