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06 февраля, 12:15

Общество

"Актуальный репортаж": как столица объединяет представителей разных культур

"Актуальный репортаж": как столица объединяет представителей разных культур

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Ближайшие два года будут временем тесного сотрудничества России и Китая. Частью культурной программы этих лет станет предстоящий московский фестиваль в честь китайского Нового года. Как известно, одной из главных тем праздника является семья.

Так, Москва объединила уже не одну интернациональную пару. Студент МГИМО Михаил Чжоу и студентка МГУ Анастасия Румянцева познакомились полтора года назад на празднике для первокурсников. А Ху Епин и Чжан Тянь познакомились 10 лет назад на вечеринке, посвященной китайскому Новому году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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