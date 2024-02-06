"Актуальный репортаж": как столица объединяет представителей разных культур

Ближайшие два года будут временем тесного сотрудничества России и Китая. Частью культурной программы этих лет станет предстоящий московский фестиваль в честь китайского Нового года. Как известно, одной из главных тем праздника является семья.

Так, Москва объединила уже не одну интернациональную пару. Студент МГИМО Михаил Чжоу и студентка МГУ Анастасия Румянцева познакомились полтора года назад на празднике для первокурсников. А Ху Епин и Чжан Тянь познакомились 10 лет назад на вечеринке, посвященной китайскому Новому году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.