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Общество

Штамм коронавируса "Кракен" не станет доминирующим в России – Роспотребнадзор

Штамм коронавируса "Кракен" не станет доминирующим в России – Роспотребнадзор

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Штамм коронавируса "Кракен" не станет доминирующим в России, так считают в Роспотребнадзоре. Однако врачи допускают, что иммунной защиты вакцин от этого штамма может не хватить. При этом вирусологи обратили внимание на небольшое количество случаев заболеваемости "Кракеном" и разницу по времени возникновения.

Также отмечается, что "Кракен" опасен для тех, кто не переболел "Омикроном". Будет ли вспышка нового штамма и как от него защититься? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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