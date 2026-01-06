06 января, 20:30Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 января
Погода в Москве в рождественскую ночь будет умеренно холодной. По прогнозам синоптиков, ожидается около минус 7 градусов. Днем 7 января потеплеет до минус 4.
Авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе 80-го километра МКАД. Информации о пострадавших пока не поступало. Водителям рекомендовали быть предельно осторожными на дороге.
В Медведкове появилась горка, ведущая в реку Яузу. Взрослые и дети съезжают с крутого склона на санках и тюбингах, однако в нескольких метрах находится вода.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.