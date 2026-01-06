Форма поиска по сайту

Новости

06 января, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 января

Крещенские морозы приближаются к Москве

Сотрудники Росгвардии обнаружили потерянную сумку с деньгами в центре Москвы

Синоптики рассказали о погоде в столице на Рождество

Коммунальные службы Москвы проводят работы по уборке снега

Акция по сбору видеопоздравлений для участников спецоперации продлится до 11 января

В течение недели в Москве ожидается сильный снег

"Новости дня": в России появится новая врачебная специальность по здоровому долголетию

Телеканал Москва 24 объявил о конкурсе с призами в телеграм-канале

Похолодание в столице начнется в Рождественскую ночь

Погода в Москве в рождественскую ночь будет умеренно холодной. По прогнозам синоптиков, ожидается около минус 7 градусов. Днем 7 января потеплеет до минус 4.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе 80-го километра МКАД. Информации о пострадавших пока не поступало. Водителям рекомендовали быть предельно осторожными на дороге.

В Медведкове появилась горка, ведущая в реку Яузу. Взрослые и дети съезжают с крутого склона на санках и тюбингах, однако в нескольких метрах находится вода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

