Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 января

Погода в Москве в рождественскую ночь будет умеренно холодной. По прогнозам синоптиков, ожидается около минус 7 градусов. Днем 7 января потеплеет до минус 4.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе 80-го километра МКАД. Информации о пострадавших пока не поступало. Водителям рекомендовали быть предельно осторожными на дороге.

В Медведкове появилась горка, ведущая в реку Яузу. Взрослые и дети съезжают с крутого склона на санках и тюбингах, однако в нескольких метрах находится вода.

