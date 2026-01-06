Форма поиска по сайту

06 января, 17:15

Синоптики рассказали о погоде в столице на Рождество

Коммунальные службы Москвы проводят работы по уборке снега

Акция по сбору видеопоздравлений для участников спецоперации продлится до 11 января

В течение недели в Москве ожидается сильный снег

"Новости дня": в России появится новая врачебная специальность по здоровому долголетию

Телеканал Москва 24 объявил о конкурсе с призами в телеграм-канале

Похолодание в столице начнется в Рождественскую ночь

Москвичи могут отправить видеопоздравления участникам спецоперации

Телеканал Москва 24 выпустил стикерпак для пользователей "Одноклассников"

На Москву надвигаются аномальные морозы до минус 25 градусов

Москвичей ждут морозы, температура может опуститься до аномальных минус 25 градусов. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Рождественскую ночь через столицу пройдет теплый атмосферный фронт с обильными снегопадами, температура опустится до минус 7–9 градусов.

Днем в праздник погоду определит балканский циклон: будет облачно, пройдет менее интенсивный снег, а температура поднимется до минус 4–6 градусов. К концу недели ночные морозы усилятся до минус 17 градусов, а по ощущениям будет еще холоднее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоАлина Гилева

