Синоптики рассказали о погоде в столице на Рождество

Москвичей ждут морозы, температура может опуститься до аномальных минус 25 градусов. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Рождественскую ночь через столицу пройдет теплый атмосферный фронт с обильными снегопадами, температура опустится до минус 7–9 градусов.

Днем в праздник погоду определит балканский циклон: будет облачно, пройдет менее интенсивный снег, а температура поднимется до минус 4–6 градусов. К концу недели ночные морозы усилятся до минус 17 градусов, а по ощущениям будет еще холоднее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.