Каскадер из Ростова-на-Дону поразил иностранцев своими трюками

Каскадер из Ростова-на-Дону впечатлил иностранную аудиторию своими экстремальными трюками. Все свои трюки он выполняет без использования компьютерной графики и нейросетей, демонстрируя реальное мастерство.

Ростовский каскадер уже несколько лет публикует свои работы в социальных сетях. В своем новом видео он показал юмористическую нарезку возможных вариантов того, как раньше дети из деревни добирались до школы, воссоздав эти ситуации с помощью сложных трюков.

