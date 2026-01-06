06 января, 09:15Общество
Более 60% россиян планируют праздновать Рождество в этом году
Более 60% россиян намерены праздновать Рождество в этом году. Интерес к русским народным праздникам за последние пять лет вырос почти на 40%, и все больше жителей городов, включая Москву, участвуют в старинном обряде колядования.
Исторически обряд был связан с зимним солнцестоянием и восхвалением рождения Солнца, а с принятием христианства трансформировался в рождественский обычай. Колядующие, нарядившись, ходят по соседям с песнями-пожеланиями достатка и получают угощения.
