06 января, 09:15

Общество

Более 60% россиян планируют праздновать Рождество в этом году

Более 60% россиян планируют праздновать Рождество в этом году

На дорогах столицы ожидается гололедица 6 января

Снег и мороз прогнозируются в Москве на Рождество

Сильные морозы ожидаются в Москве к концу недели

Путин исполнил мечту первоклассника в рамках акции "Елка желаний"

Москвичи могут записать видеопоздравления для бойцов СВО

Похолодание ожидается в Москве в конце текущей недели

Туристы направились в Коломну в новогодние праздники

Зрители Москвы 24 могут получить призы в конкурсе

Москвичи могут записать видеопоздравления для участников СВО

Более 60% россиян намерены праздновать Рождество в этом году. Интерес к русским народным праздникам за последние пять лет вырос почти на 40%, и все больше жителей городов, включая Москву, участвуют в старинном обряде колядования.

Исторически обряд был связан с зимним солнцестоянием и восхвалением рождения Солнца, а с принятием христианства трансформировался в рождественский обычай. Колядующие, нарядившись, ходят по соседям с песнями-пожеланиями достатка и получают угощения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

