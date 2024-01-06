Свыше 500 храмов и церквей в Москве проведут рождественские службы

Более 500 столичных храмов и церквей проведут рождественские службы. Самая масштабная традиционно пройдет в храме Христа Спасителя. Там уже идет подготовка. Рядом с храмом перекрывают движение по прилегающим улицам.

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" работают заключительные дни. Гостям обещают насыщенную программу, в которую входит ледовое шоу.

Москвичи рассказали, как собираются встретить Рождество. Многие украшают дом, выбирают подарки для близких, а также продумывают угощения. А некоторые собираются пойти в рестораны.

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