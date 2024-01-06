06 января, 13:15Общество
Высота снежного покрова в Москве увеличилась на 8 см
Высота снежного покрова в Москве за ночь и утро 6 января увеличилась на 8 сантиметров. Последствия сильного снегопада в данный момент ликвидируют городские службы.
Специалисты подметают проезжую часть и тротуары, проводят противогололедную обработку. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД.
Кроме того, от снега очищают кровли домов. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть внимательными и не заходить за них.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.