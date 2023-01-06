В столичных храмах проходят рождественские службы. Ожидается, что их посетят 1,5 миллиона человек. Главная точка – это Храм Христа Спасителя. Каждый год туда приезжают верующие со всей России.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за холодов продлен до воскресенья. Этой ночью в Москве ударят 25-градусные морозы, а в Подмосковье будет и вовсе до -30 градусов. Москвичам советуют одеваться по сезону.

В Москве ликвидировали пожар в здании МИД. В результате инцидента никто не пострадал. По данным экстренных служб, загорелся электрощит в техническом помещении. Площадь составила 2 квадратных метра. Огонь уже потушили, но в здании много дыма. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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