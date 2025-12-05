25% россиян признались, что готовы отказаться от карт маркетплейсов

Исследование показало, что главной причиной использования карт маркетплейсов для россиян являются скидки. В связи с этим 25% опрошенных заявили, что готовы отказаться от этих карт, если скидки по ним исчезнут.

При этом 40% респондентов планируют сохранить карты, а треть продолжат ими пользоваться ради кешбэка.

Опрос также показал, что у каждого второго есть хотя бы одна карта от маркетплейса. Чаще всего их оформляют для получения скидок люди от 35 до 44 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.