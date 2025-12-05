05 декабря, 17:30Общество
Акция "Рубежи памяти" пройдет в столице в преддверии Дня героев Отечества
Акция "Рубежи памяти" проходит в столице в преддверии Дня героев Отечества, который будет 9 декабря. Также она приурочена к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.
Молодежь Москвы почтит память защитников Родины. Десятки студентов столичных вузов и колледжей посетят места боевой славы. На каждой локации участникам расскажут о значении рубежей обороны при защите столицы.
