Акция "Рубежи памяти" пройдет в столице в преддверии Дня героев Отечества

Акция "Рубежи памяти" проходит в столице в преддверии Дня героев Отечества, который будет 9 декабря. Также она приурочена к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.

Молодежь Москвы почтит память защитников Родины. Десятки студентов столичных вузов и колледжей посетят места боевой славы. На каждой локации участникам расскажут о значении рубежей обороны при защите столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.