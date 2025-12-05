Спрос на новогодние товары в Москве вырос на 70%. По словам маркетологов, интерес к данному ассортименту увеличился благодаря появлению на улицах города праздничных украшений.



Эксперты отметили, что один из трендов, который уверенно держится в топе новогодних подарков, – это тематические корзины и боксы. Особой популярностью пользуются экзотические фрукты, деликатесы, сезонные продукты и косметика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.