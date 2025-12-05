На "Госуслугах" может появиться открытый федеральный реестр нянь и сиделок. По мнению депутатов, это поможет вывести рынок услуг из серой зоны.

Они предложили создать специальную базу данных и внести в нее опыт работы, наличие судимостей, административных правонарушений, а также учет в нарко- и психоневрологических диспансерах. Парламентарии уже готовят соответствующее обращение в правительство.

