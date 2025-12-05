Форма поиска по сайту

05 декабря, 07:00

Общество

На "Госуслугах" может появиться открытый федеральный реестр нянь и сиделок

Эмби-лампа может помочь тем, кто хочет наладить режим сна

Нумерологи рассказали, в какие числа можно поставить елку

Ученые выяснили, что счастливые пары реже переедают

261 ребенок родился в Москве 4 декабря

Средний размер пенсии в России за год вырос более чем на 11%

"Атмосфера": 1 градус ожидается в Москве вечером 5 декабря

Генеральная прокуратура предложила ввести в РФ "период охлаждения" для сделок с жильем

Канал Москва 24 получил премию за лучший системный проект

"Московский патруль": бассейны в России будут работать по новому стандарту

На "Госуслугах" может появиться открытый федеральный реестр нянь и сиделок. По мнению депутатов, это поможет вывести рынок услуг из серой зоны.

Они предложили создать специальную базу данных и внести в нее опыт работы, наличие судимостей, административных правонарушений, а также учет в нарко- и психоневрологических диспансерах. Парламентарии уже готовят соответствующее обращение в правительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

