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Новости

05 декабря, 10:00

Общество

Карьерный фестиваль пройдет в Москве 11 декабря

Карьерный фестиваль пройдет в Москве 11 декабря

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Дни гостей проведут в центрах московского долголетия

Москвичей приглашают на карьерный фестиваль. Он пройдет 11 декабря в центре "Профессии будущего". В этот день всем желающим расскажут о том, как найти работу в банковской сфере.

По словам специалистов, банковское дело является одним из ведущих направлений в развитии экономики страны. Представители столичных банков предложат более 100 вакансий: от менеджера прямых продаж и специалиста по работе с клиентами до Java-разработчика и бизнес-советника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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