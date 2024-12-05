Карьерный фестиваль пройдет в Москве 11 декабря

Москвичей приглашают на карьерный фестиваль. Он пройдет 11 декабря в центре "Профессии будущего". В этот день всем желающим расскажут о том, как найти работу в банковской сфере.

По словам специалистов, банковское дело является одним из ведущих направлений в развитии экономики страны. Представители столичных банков предложат более 100 вакансий: от менеджера прямых продаж и специалиста по работе с клиентами до Java-разработчика и бизнес-советника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.