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05 декабря, 08:00

Общество

Стилист рассказала, как выбрать модную экошубу

Стилист рассказала, как выбрать модную экошубу

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По словам персонального стилиста Марины Герман, самыми актуальными в этом сезоне считаются укороченные экошубы, а также изделия длины макси. Кроме того, шубы с коротким ворсом смотрятся элегантнее, а длинноворсовые могут придавать лишний объем.

Также Герман отметила, что искусственные шубы подходят для уличной температуры не ниже минус 5 градусов, а в изделии из овечьей шерсти будет тепло и в минус 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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