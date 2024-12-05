Стилист рассказала, как выбрать модную экошубу

По словам персонального стилиста Марины Герман, самыми актуальными в этом сезоне считаются укороченные экошубы, а также изделия длины макси. Кроме того, шубы с коротким ворсом смотрятся элегантнее, а длинноворсовые могут придавать лишний объем.

Также Герман отметила, что искусственные шубы подходят для уличной температуры не ниже минус 5 градусов, а в изделии из овечьей шерсти будет тепло и в минус 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.