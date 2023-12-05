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05 декабря, 18:30

Общество

Новости часа: оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов объявили в столице

Новости часа: оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов объявили в столице

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве

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"Спецпроект": Влад Аганов

Финал программ по развитию бизнеса для школьников и студентов от "Сбера" прошел в Москве

Годовщину контрнаступления под Москвой отмечают в столице

"Цифра дня": 303 часа

"Атмосфера": до -16 градусов ожидается в столице в ночь на 6 декабря

Новости часа: минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года

Экскурсию про волонтерскую деятельность организовали на выставке "Россия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов объявлен в Москве и Подмосковье до пятницы, 8 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Более 400 событий подготовили для гостей фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима" с 22 декабря по 8 января. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Началось заселение новостройки по реновации в Зюзине. Туда переедут 233 человека, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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