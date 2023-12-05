Новости часа: оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов объявили в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов объявлен в Москве и Подмосковье до пятницы, 8 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Более 400 событий подготовили для гостей фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима" с 22 декабря по 8 января. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Началось заселение новостройки по реновации в Зюзине. Туда переедут 233 человека, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.