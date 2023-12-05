Годовщину контрнаступления под Москвой отмечают в столице

В столице во вторник, 5 декабря, отмечают памятную дату – 82-ю годовщину контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Городская молодежь приняла участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду, а также памятнику Маршалу Жукову на Манежной площади.

Затем делегация отправилась на обзорную автобусную экскурсию в Музей Героев-панфиловцев – там гостей познакомили с историей боевых действий и их подвигами. Памятные мероприятия будут проходить несколько дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.