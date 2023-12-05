В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание за утечку персональных данных вплоть до штрафов в размере сотен миллионов рублей. Для похитителей данных хотят установить реальные тюремные сроки – до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время на черном рынке циркулируют около 20 тысяч разновидностей баз с персональными данными. Они содержат информацию примерно о 80% населения России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.