Свиной грипп поражает легкие по типу дельта-штамма COVID-19 – Гинцбург

Свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммов коронавируса. Об этом заявили директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Роспотребнадзор отмечает, что высокая заболеваемость в Москве может перерасти в эпидемию.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости гриппом будет фиксироваться в конце декабря 2022 года – начале января 2023 года. При этом в некоторых регионах РФ уже зафиксировали повышение эпидемических порогов на 20%

Чем отличается свиной грипп от COVID-19? Как от него защититься? И помогут ли прививки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.