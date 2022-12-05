В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального холода

Синоптики сообщили, что предупреждение о гололедице в столичном регионе действует до четверга, 8 декабря. А из-за аномальных холодов в Москве до вечера 6 декабря действует оранжевый уровень погодной опасности.

На данный момент температура воздуха в столице ниже нормы на пять–семь градусов. Атмосферное давление крайне высокое третий день подряд и даже побило 70-летний рекорд. К вечеру оно пойдет на спад, но все равно останется намного выше привычных показателей.



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