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Общество

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального холода

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномального холода

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Синоптики сообщили, что предупреждение о гололедице в столичном регионе действует до четверга, 8 декабря. А из-за аномальных холодов в Москве до вечера 6 декабря действует оранжевый уровень погодной опасности.

На данный момент температура воздуха в столице ниже нормы на пять–семь градусов. Атмосферное давление крайне высокое третий день подряд и даже побило 70-летний рекорд. К вечеру оно пойдет на спад, но все равно останется намного выше привычных показателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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