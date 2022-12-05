В столичных центрах госуслуг можно отправить письма со словами поддержки участникам СВО

Москвичи могут отправить письма участникам специальной военной операции со словами поддержки. Специальная почта работает в центрах госуслуг. Там можно выбрать открытку с историческими иллюстрациями, подписать ее и опустить в ящик.

Также в центрах госуслуг работает выставка "Мечты москвичей в Новый год. 1941 год". Это совместный проект с Главным архивным управлением Москвы. Экспозицию можно посмотреть в 29 центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.