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14:45

Общество

В столичных центрах госуслуг можно отправить письма со словами поддержки участникам СВО

В столичных центрах госуслуг можно отправить письма со словами поддержки участникам СВО

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Москвичи могут отправить письма участникам специальной военной операции со словами поддержки. Специальная почта работает в центрах госуслуг. Там можно выбрать открытку с историческими иллюстрациями, подписать ее и опустить в ящик.

Также в центрах госуслуг работает выставка "Мечты москвичей в Новый год. 1941 год". Это совместный проект с Главным архивным управлением Москвы. Экспозицию можно посмотреть в 29 центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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