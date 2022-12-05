Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Общество

"Добрый автобус" будет возить москвичей на бесплатные экскурсии в "Лужники"

"Добрый автобус" будет возить москвичей на бесплатные экскурсии в "Лужники"

Новости часа: в Кремле оценили предложение об ограничении удаленки для уехавших россиян

Собянин: память о подвиге защитников Москвы в 1941 году будет жить в веках

Интерактивная карта "ЛизаАлерт" появилась на сайте "Авито"

Новости часа: спасатели ликвидировали открытое горение на кровле ЖК "Молжаниново"

"Доктор 24": соленья

"Атмосфера": 11 градусов мороза ожидается в столице вечером 5 декабря

"Доктор 24": передозировка лекарств

Москвичам показали мужчину в противогазе на станции метро "Белорусская"

Россиянам объяснили, чем симптомы свиного гриппа отличаются от других сезонных заболеваний

Москвичи старшего поколения теперь смогут бесплатно посещать экскурсии на Большой спортивной арене в "Лужниках". Такая возможность появилась в рамках социального проекта "Добрый автобус", который регулярно возит москвичей на экскурсии по Москве.

Перечень объектов, доступных для бесплатного посещения, постоянно расширяется. 5 декабря было подписано еще одно соглашение в рамках этого проекта – между транспортным комплексом Москвы и спорткомплексом "Лужники".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика