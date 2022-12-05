"Добрый автобус" будет возить москвичей на бесплатные экскурсии в "Лужники"

Москвичи старшего поколения теперь смогут бесплатно посещать экскурсии на Большой спортивной арене в "Лужниках". Такая возможность появилась в рамках социального проекта "Добрый автобус", который регулярно возит москвичей на экскурсии по Москве.

Перечень объектов, доступных для бесплатного посещения, постоянно расширяется. 5 декабря было подписано еще одно соглашение в рамках этого проекта – между транспортным комплексом Москвы и спорткомплексом "Лужники".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.