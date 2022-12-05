Россиянам объяснили, чем симптомы свиного гриппа отличаются от других сезонных заболеваний

Роспотребнадзор не исключил начало эпидемии свиного гриппа в Москве.Этот вид заболевания уже преобладает над остальными вариантами вирусов в РФ. В институте Гамалеи заявили, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с ковидным штаммом "Дельта" и может вызвать такие же осложнения, как и пневмония.

Чем отличаются симптомы свиного гриппа от остальных сезонных заболеваний? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.