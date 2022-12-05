Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

Общество

Россиянам объяснили, чем симптомы свиного гриппа отличаются от других сезонных заболеваний

Россиянам объяснили, чем симптомы свиного гриппа отличаются от других сезонных заболеваний

Новости часа: 7 человек остаются пропавшими без вести после взрыва в доме в Нижневартовске

Новости часа: на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной начала контрнаступления в Битве за Москву

Роспотребнадзор не исключил начало эпидемии свиного гриппа в Москве

Синоптики назвали погоду в Москве тихой и морозной

"Утро": москвичам рассказали о погоде 5 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 5 декабря

"Утро": атмосферное давление в пятницу в Москве составит 760 мм ртутного столба

Эксперты рассказали, как выбрать курагу

Роспотребнадзор не исключил начало эпидемии свиного гриппа в Москве.Этот вид заболевания уже преобладает над остальными вариантами вирусов в РФ. В институте Гамалеи заявили, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с ковидным штаммом "Дельта" и может вызвать такие же осложнения, как и пневмония.

Чем отличаются симптомы свиного гриппа от остальных сезонных заболеваний? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаИван КнязевАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика