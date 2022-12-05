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Общество

Синоптики назвали погоду в Москве тихой и морозной

Синоптики назвали погоду в Москве тихой и морозной

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Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд 5 декабря

Аномальные морозы в Москве задержатся как минимум до 6 декабря. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности, сообщили синоптики. Погоду в городе они называют тихой и морозной.

Температура воздуха ниже нормы на пять–шесть градусов. Атмосферное давление остается крайне высоким третий день подряд, уже побит 70-летний рекорд. К вечеру 5 декабря оно немного упадет, но все равно останется больше привычных показателей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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