Синоптики назвали погоду в Москве тихой и морозной

Аномальные морозы в Москве задержатся как минимум до 6 декабря. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности, сообщили синоптики. Погоду в городе они называют тихой и морозной.

Температура воздуха ниже нормы на пять–шесть градусов. Атмосферное давление остается крайне высоким третий день подряд, уже побит 70-летний рекорд. К вечеру 5 декабря оно немного упадет, но все равно останется больше привычных показателей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.