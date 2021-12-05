Пока нет данных о том, какой штамм коронавируса у прилетевших из ЮАР – Минздрав

Пока нет данных о том, какой штамм коронавируса у прилетевших из ЮАР. Об этом заявил глава Минздрава.

По словам Михаила Мурашко, сейчас идет расшифровка данных. У 9 россиян, прилетевших из ЮАР, ПЦР-тест дал положительный результат. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Сейчас врачи ждут результатов из лаборатории, чтобы знать точно, "Омикрон" у заболевших или нет. Как считают эксперты ВОЗ, новый штамм коронавируса имеет большое число мутаций. Это может снизить эффективность вакцин. Кроме того, полагают, что "Омикрон" заразнее других разновидностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.