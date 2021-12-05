Столичная промышленность отмечает 80-летие Битвы за Москву

В столице отмечают 80-летие Битвы за Москву. Именно в этот день в декабре 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всей линии фронта.



Свой вклад в победу внесла и московская промышленность, особенно нефтеперерабатывающий завод. Многие столичные предприятия были эвакуированы. А НПЗ, тогда носивший название "Московский крекинг-завод", продолжал работать, даже когда фашисткие войска подступали к городу.

За труд и отвагу в военное время коллектив завода получил множество наград. На предприятии чтут память сотрудников, которые воевали на фронте и работали в тылу.

В прошлом году к 75-летию победы Московский НПЗ провел реставрацию памятников воинам-нефтяникам, участникам Великой отечественной войны. Мемориалы включают в себя стелы, на которых увековечены имена двухсот героев – работников предприятия.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.