Еще у семи россиян, прилетевших из ЮАР, ПЦР-тест на COVID-19 дал положительный результат

Еще у семи россиян, прилетевших из ЮАР, ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат. Все они госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением.

Штамм коронавируса пока не определили. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее COVID-19 нашли у 2 человек, которые также вернулись из южно-африканской республики.

Как считают эксперты ВОЗ, новый штамм коронавируса имеет большое число мутаций, что может снизить эффективность вакцин. Кроме того, полагают, что "Омикрон" гораздо заразнее других разновидностей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.