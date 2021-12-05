Синоптики пообещали москвичам серьезное похолодание к следующим выходным

Выпавший снег уже не растает до весны. Об этом рассказали московские метеорологи, пообещав москвичам серьезное похолодание уже к следующим выходным.

По прогнозам синоптиков, с пятницы воздух даже днем будет прогреваться не выше –7–10 градусов.

Между тем в это воскресенье жителей столицы ждет облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха составит от –1 до –2 градусов.



В Москве и по области действует повышенный уровень погодной опасности. Жителей предупреждают о гололедице. На дорогах и тротуарах может быть скользко. Подробнее – на телеканале Москва 24.