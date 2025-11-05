Форма поиска по сайту

05 ноября, 23:00

В России выросло число исков о возврате проданных квартир и домов прежним владельцам

В России выросло число исков о возврате проданных квартир и домов прежним владельцам

Количество судебных споров по возврату проданных квартир в России увеличилось за год на 15–20%. По информации Российской гильдии риелторов, чаще всего в таких спорах проигрывают покупатели.

Юристы отмечают, что суды основываются на принципе презумпции осведомленности, согласно которому покупатель обязан самостоятельно проверять объект недвижимости. Однако полностью исключить случаи мошенничества не представляется возможным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

