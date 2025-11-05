Фестиваль "Народы России и СНГ" завершился в Национальном центре "Россия"

В Национальном центре "Россия" подвели итоги фестиваля "Народы России и СНГ", организованного под эгидой Совбеза. В рамках мероприятия прошли концерт с произведениями разных регионов, кинопоказы и дискуссии.

Выступая на церемонии, секретарь СБ Сергей Шойгу отметил продолжающуюся интеграцию между странами СНГ, БРИКС, ОДКБ и ШОС. Он подчеркнул, что встречи на высшем уровне способствуют решению вопросов в области безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.