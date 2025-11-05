05 ноября, 07:45Общество
Бросившим ради детей карьеру россиянам предложили платить зарплату от государства
Родителям, которые ради воспитания детей бросили карьеру, предложили платить зарплату от государства. Обращение с инициативой депутаты отправили в Минтруда.
По их словам, это была бы действенная мера последекретной поддержки матери или отца. Депутаты отметили, что особенно она помогла бы многодетным семьям, где один из родителей вынужден на несколько лет уйти с работы, что приводит к снижению общих доходов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Новая мера поддержки для семей с детьми стартует в России с 2026 года
- Маткапитал на первого ребенка превысит 730 тысяч рублей в 2026 году