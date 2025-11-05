Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 07:45

Общество

Бросившим ради детей карьеру россиянам предложили платить зарплату от государства

Бросившим ради детей карьеру россиянам предложили платить зарплату от государства

Новая мера поддержки для семей с детьми стартует в России с 2026 года

251 ребенок родился в Москве 4 ноября

Психологи рассказали, как побороть аэрофобию

"Черная пятница" в Москве пройдет 28 ноября

Москвичи должны будут оплатить налоги до 1 декабря

Эпидемия гриппа в России ожидается в конце ноября – начале декабря

Ретроградный Меркурий начнется 9 ноября

"Утро": температура воздуха в Москве составит 8 градусов 5 ноября

На "Матрешке Москвы" в Зарядье состоялось яркое шоу в День народного единства

Родителям, которые ради воспитания детей бросили карьеру, предложили платить зарплату от государства. Обращение с инициативой депутаты отправили в Минтруда.

По их словам, это была бы действенная мера последекретной поддержки матери или отца. Депутаты отметили, что особенно она помогла бы многодетным семьям, где один из родителей вынужден на несколько лет уйти с работы, что приводит к снижению общих доходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика