05 ноября, 07:30

Общество

Психологи рассказали, как побороть аэрофобию

Психологи рассказали, как побороть аэрофобию

Психологи объяснили, как можно справиться с боязнью летать на самолетах – аэрофобией, которая у многих проявляется задолго до вылета. Уже при мысли о предстоящем полете у людей может учащаться сердцебиение, возникать дрожь в руках и нарастать тревога, которая достигает пика при виде воздушного судна.

По словам специалистов, с этим расстройством реально работать, хотя процесс требует времени и не дает мгновенного результата. Наиболее эффективными методами считаются когнитивно-поведенческая терапия, гипнотерапия и ЕМДР-терапия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществотранспортвидео

