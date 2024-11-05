Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 14:30

Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию для россиян, заболевших вирусом Коксаки

Роспотребнадзор открыл горячую линию для россиян, заболевших вирусом Коксаки

Ночь на 6 ноября может стать самой холодной с начала осени в Москве

Новости часа: сотрудники Московского авиацентра постоянно повышают квалификацию

Заразившихся вирусом Коксаки выявили в трех российских регионах

Роспотребнадзор открыл горячую линию для заболевших вирусом Коксаки

Гололедица и мокрый снег ожидаются в Москве 5 ноября

Новости часа: девять тысяч звезд можно увидеть в Московском планетарии

Новости регионов: высокие волны обрушились на Черноморское побережье в районе Анапы

Инфекционист рассказал о течении заболевания вирусом Коксаки

"Атмосфера": -1 градус ожидается в Москве вечером 5 ноября

Роспотребнадзор открыл горячую линию для россиян, заболевших вирусом Коксаки в Турции. Санитарные врачи запросили данные у местных властей. Оказалось, что десятки россиян подхватили вирус на популярном курорте. У заболевших отмечаются такие симптомы, как высокая температура, ломота в теле и сыпь.

При обращении в Роспотребнадзор нужно сообщить даты нахождения в Турции, название отеля и подробности о своем состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика