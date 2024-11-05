Роспотребнадзор открыл горячую линию для россиян, заболевших вирусом Коксаки в Турции. Санитарные врачи запросили данные у местных властей. Оказалось, что десятки россиян подхватили вирус на популярном курорте. У заболевших отмечаются такие симптомы, как высокая температура, ломота в теле и сыпь.

При обращении в Роспотребнадзор нужно сообщить даты нахождения в Турции, название отеля и подробности о своем состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.