05 ноября, 13:30Общество
Роспотребнадзор открыл горячую линию для заболевших вирусом Коксаки
Роспотребнадзор открыл горячую линию для тех, кто обнаружил у себя симптомы, свойственные для вируса Коксаки. На нее могут звонить те, кто вернулся из Турции и других зарубежных стран.
Тем временем, как рассказал инфекционист Андрей Поздняков, у заразившихся этой инфекцией может подниматься высокая температура, а также появляться ломота в теле и сыпь. Однако прогноз на выздоровление в большинстве случаев благоприятный.
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