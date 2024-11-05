Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 13:30

Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию для заболевших вирусом Коксаки

Роспотребнадзор открыл горячую линию для заболевших вирусом Коксаки

Гололедица и мокрый снег ожидаются в Москве 5 ноября

Новости часа: девять тысяч звезд можно увидеть в Московском планетарии

Новости регионов: высокие волны обрушились на Черноморское побережье в районе Анапы

Инфекционист рассказал о течении заболевания вирусом Коксаки

"Атмосфера": -1 градус ожидается в Москве вечером 5 ноября

В Москве обновили швы гранитной облицовки 24 набережных

Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за гололедицы

"Это Москва. Социальный блок": фестиваль профессий

Новости часа: экипажи Московского авиацентра помогают в самых экстренных ситуациях

Роспотребнадзор открыл горячую линию для тех, кто обнаружил у себя симптомы, свойственные для вируса Коксаки. На нее могут звонить те, кто вернулся из Турции и других зарубежных стран.

Тем временем, как рассказал инфекционист Андрей Поздняков, у заразившихся этой инфекцией может подниматься высокая температура, а также появляться ломота в теле и сыпь. Однако прогноз на выздоровление в большинстве случаев благоприятный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика