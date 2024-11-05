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05 ноября, 11:15

Общество

Потепление до 8 градусов прогнозируется в столице к следующим выходным

Потепление до 8 градусов прогнозируется в столице к следующим выходным

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Синоптики прогнозируют, что на этой неделе температура в городе поднимется почти до десяти градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров больше не будет расти, а с вечера среды, 6 ноября, когда воздух прогреется до 4 градусов, снег начнет таять.

Эксперт также добавил, что к выходным ожидается повышение температуры до 8 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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