Потепление до 8 градусов прогнозируется в столице к следующим выходным

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе температура в городе поднимется почти до десяти градусов. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров больше не будет расти, а с вечера среды, 6 ноября, когда воздух прогреется до 4 градусов, снег начнет таять.

Эксперт также добавил, что к выходным ожидается повышение температуры до 8 градусов.

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