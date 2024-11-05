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05 ноября, 07:45

Общество

Роскачество обнаружило опасные вещества в подушках

Роскачество обнаружило опасные вещества в подушках

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Роскачество провело исследование подушек и обнаружило опасные вещества в продукции 15 крупных российских производителей. В подушках были найдены пылевые клещи, ацетальдегид и другие вредные примеси. Также было выявлено несоответствие заявленного состава реальному наполнителю.

Специалисты рекомендуют астматикам и аллергикам отдавать предпочтение синтетическим подушкам, так как они менее подвержены заселению клещами и легче в уходе. При выборе подушки также следует обращать внимание на материал и наличие резкого запаха химикатов.

Потребителям советуют менять подушки каждые три года для обеспечения безопасности и комфорта сна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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