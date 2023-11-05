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05 ноября, 10:00

Общество

Минпросвещения РФ утвердило новые правила выдачи медалей выпускникам школ

Минпросвещения РФ утвердило новые правила выдачи медалей выпускникам школ

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Медали выпускникам школ в конце учебного года выдадут по новым правилам, которые утвердило Минпросвещения РФ.

Золотая медаль полагается тем, у кого в итоговых оценках стоит "отлично" по всем предметам, и при этом ЕГЭ по русскому сдан не менее чем на 70 баллов. Такую же сумму баллов нужно набрать еще по одной дисциплине.

С этого учебного года в российские школы вернули серебряные медали. Эти награды получат выпускники с двумя четверками в аттестате.

В министерстве представили дизайн медалей "За особые успехи в учении" первой и второй степени. Это диски с выступающими кантами с обеих сторон с объемными точками-полусферами по окружности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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